СМИ: «Формула кино» и «Синема Парк» не покажут «Снеговика»

Объединенная киносеть «Формула кино» и «Синема Парк», которая принадлежит Александру Мамуту, не покажет новый фильм Universal Pictures «Снеговик» с Майклом Фассбендером в главной роли.

В прокат в России картина должна выйти 23 ноября. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на два источника на рынке кинопроката. В расписании «Формулы кино» и «Синема Парка», а также принадлежащего Мамуту кинотеатра «Пионер» картины нет.

По словам источника, причина этого — в конфликте Universal и «Рамблер. Кассы», которая также принадлежит Мамуту. Так, Universal недовольна 10-процентной комиссией, которую сервис с сентября стал брать за онлайн-продажу билетов.

Напомним, ранее за несколько дней до премьеры фильма «Сделано в Америке» из-за конфликта с Universal киносети Мамута остались без боевика с Томом Крузом.