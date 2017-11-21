Кевин Спейси из-за скандала лишился премии «Эмми»

В США 20 ноября были подведены итоги вручения премии «Эмми», которая считается аналогом «Оскара» в сфере телевидения. Однако в первоначальный список триумфаторов вечера пришлось вносить изменения: актера Кевина Спейси, обвиненного в домогательствах, передумали награждать почетной наградой за вклад в съемки телевизионных фильмов. Всего премии получили 11 лауреатов из восьми стран, в том числе актеры Кеннет Брана и Анна Фрил.

Ранее стало известно, что голливудский актер решил уйти из кино из-за разразившегося вокруг него скандала. Все началось с того, что он открыто заявил о своей гомосексуальности после обвинений в сексуальных домогательствах со стороны актера Энтони Рэппа.

Помимо этого режиссер Ридли Скотт вырезал сцены с актером в фильме «Все деньги мира», а съемки сериала «Карточный домик» и вовсе приостановили, задумав «убить» персонажа, которого играет актер. Однако, как позднее сообщила Independent, с юридической точки зрения вывести Спейси из сериала оказалось не так просто: в его контракте не прописано, что актер должен обладать определенными моральными качествами — а значит, договор нельзя расторгнуть на основании обвинений.

Кевин Спейси родился 26 июля 1959 года в городе Саут-Оранж в американском штате Нью-Джерси. Начал свою карьеру в театре. В 1995 году впервые получил положительные отзывы от критиков за роль в фильме Дэвида Финчера «Семь». Впоследствии был удостоен «Оскара» за роли в фильмах «Подозрительные лица» и «Красота по-американски». На счету актера роли в таких фильмах, как «Заплати другому», «Жизнь Дэвида Гейла», «Планета Ка-Пэкс» и сериале «Карточный домик».

По материалам «Фонтанки»