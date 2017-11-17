Джуд Лоу сыграет молодого Дамблдора во вторых «Фантастических тварях»

Британский актер Джуд Лоу исполнит роль молодого Альбуса Дамблдора (задолго до того, как тот стал директором школы чародейства и волшебства «Хогвартс») в продолжении фильма «Фантастические твари и где они обитают».

В официальном аккаунте экранизации приквела к истории о Гарри Поттере «Фантастические твари и где они обитают» появилась первая фотография актерского состава второй части. Создатели впервые опубликовали ее название: «Фантастические твари: Преступления Гриндевальда». Главным героем станет волшебник Геллерт Гриндевальд — его, как и в первой части, играет Джонни Депп.

«Мы как фанаты безумно рады тому, что Джуд Лоу присоединится к съемочной группе "Фантастических тварей" и воплотит всеми любимого персонажа», — заявил президент киностудии Warner Bros. Тоби Эммерик.

Вторая часть кинофраншизы расскажет о любовных переживаниях Дамблдора. Более того, автор книг о волшебнике Гарри Поттере и серии о фантастических зверях Джоан Роулинг ранее намекнула, что именно в этой картине будет впервые показана нетрадиционная сексуальная ориентация персонажа Лоу.

На снимке Джуд Лоу впервые предстает в образе молодого Альбуса Дамблдора. Вместе с ним в картине появятся актеры из первой части: Зои Кравиц в роли Леты Лестрейндж, Эдди Редмейн, Эзра Миллер, Дэн Фоглер, Элисон Судол и Кэтрин Уотерстон.

В прокат сиквел выйдет 15 ноября 2018 года, съемки запланированы на лето.

Напомним, во вселенной «Фантастические твари и где они обитают» сюжет повествует о событиях, которые происходят за 70 лет до событий фильмов о Гарри Поттере.