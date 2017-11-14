«Нелюбовь» Звягинцева завоевала две награды Европейской киноакадемии

Драма «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева получила две премии Европейской киноакадемии, сообщается на сайте организации.

Фильм российского режиссера был награжден в номинациях «Лучший композитор» и «Лучший оператор»: первую получили Евгений и Александр Гальперины, а вторую — Михаил Кричман.

Напомним, ранее «Нелюбовь» получила Гран-при 61-го Лондонского международного кинофестиваля.

Мировая премьера картины состоялась в Каннах, где она удостоилась Приза жюри. А 21 сентября Российский Оскаровский комитет выдвинул её как «Лучший фильм на иностранном языке» для соискания премии Американской киноакадемии.

«Нелюбовь» рассказывает о пропаже мальчика в семье, которая переживает развод. Главные роли в фильме исполнили Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков и Марина Васильева.

Лауреат «Золотого глобуса» и номинант премии «Оскар», режиссер Андрей Звягинцев приехал в Петербург, чтобы встретиться с поклонниками и ответить на вопросы об аресте Кирилла Серебренникова, ненависти к персонажам и сомнениях в своих силах. Мы записали главные мысли современного классика российского кино.