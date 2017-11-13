Гид: Что смотреть на юбилейном кинофестивале «Бок о Бок»
С четверга в Петербурге стартует единственный в России фестиваль фильмов ЛГБТ-тематики «Бок о Бок», отмечающий в этом году десятилетие. Мы выбрали 10 фильмов из его программы, которые нельзя пропустить.
«Божья земля»
Фильм открытия фестиваля, полнометражный игровой дебют английского режиссера Фрэнсиса Ли. Суровая мелодрама, снятая в духе британского социального реализма, действие которой разворачивается на ферме где-то на севере Англии. Одинокий угрюмый фермер Джонни вкалывает до седьмого пота и регулярно напивается в баре, пока судьба не заносит в его захолустье красивого румынского мигранта Георгия.
16 ноября, 19:00, кинолофт «Москва»
«Бабочки»
Режиссер Дмитрий Кубасов – 32-летний экс-актер, снимавшийся у Гранрийе в «Озере», выпускник Мастерской документального фильма Марины Разбежкиной, соавтор нашумевшего вербатим-проекта «Реальность». Его полнометражные «Бабочки» – первая в отечественной документалистике настолько откровенная картина о мужской гомосексуальности. Главный герой, открытый гей Алексей, проводит летние каникулы с новым бойфрендом и пытается наладить отношения с матерью, не принимающей его ориентацию.
17 ноября, 21:15, отель «Азимут»
«Том оф Финланд»
Биографическая драма, которую давно ждали. История застенчивого финского юноши Тоуко Лааксонена, рисовальщика и фетишиста, превратившегося в героя европейской гей-субкультуры. Воплотив фантазии многих геев о мужчинах в кожаной амуниции, ошейниках и прочем, Том одновременно мастерски вскрыл садомазохистскую природу традиционной маскулинности, даже формально не нуждающуюся в присутствии женщин.
18 ноября, 15:15, пространство «Пальма»
«Кости раздора»
Масштабное документальное исследование Андреа Вайс касается до сих пор не слишком известной темы: репрессий против испанских лесбиянок и геев во времена долгой диктатуры Франко. Историческая память о 120 тысячах жертв режима подчеркивается рассказом о бесследно пропавших останках великого поэта Федерико Гарсиа Лорки, расстрелянного фашистами в первые недели испанской Гражданской войны.
18 ноября, 20:40, пространство «Пальма»
«Рара»
Чилийская семейная драма о супружеском союзе двух женщин. Только показана она глазами 12-летней Сары, которой манипулируют и оскорбленный отец, и консервативное окружение. Фильм Пепы Сан Мартин – великолепный образец латиноамериканского авторского кино: одновременно витального, меланхоличного и стремящегося показать в личном политическое.
19 ноября, 15:00, пространство «Пальма»
«Запрещенные игры»
Британский документальный байопик о тяжелой судьбе Джастина Фашану – темнокожего британского футболиста, первым совершившего каминг-аут в мире европейского большого спорта. Фашану, бомбардир «Норвич Сити», стал знаменитым в 1980 году, забив гол сезона в матче против «Ливерпуля». Сейчас в Великобритании его имя стало символом борьбы против расовой дискриминации и гомофобии.
19 ноября, 20:50, пространство «Пальма»
«Между сушей и морем»
Один из самых ярких фильмов игровой программы, израильская драма режиссерки Майсалун Хамуд. Действие происходит в мультикультурном Тель-Авиве, где сосуществуют иудейская, христианская, мусульманская и абсолютно светская культуры. Снимающие вместе квартиру юристка Лайла и диджейка Сальма, одеваются, разговаривают и пьют, как им заблагорассудится. Однако Нур, их новая соседка, живет по строгим правилам традиционного ислама. В легкой форме здесь исследуются серьезные проблемы: как самореализация женщины возможна в конфликте с консервативной средой, в какой мере в современном обществе сочетаются солидарность и ксенофобия.
20 ноября, 20:00, отель «Азимут»
«Чавела»
Потрясающей силы документальный портрет грандиозной мексиканской певицы Чавелы Варгас (1919-2012). Исабель Варгас Лисано родилась в Коста-Рике: общество отвергало ее за гендерную неконформность (брюки и пончо, бутылка текилы в руке, откровенное нежелание нравиться мужчинам), а мексиканская индустрия звукозаписи – за неординарность голоса и музыки. У нее были романы с художницей Фридой Кало и голливудской дивой Авой Гарднер, множество потрясений, трагедий и триумфальная старость: возвращение на сцену. А ее голос также зазвучал в фильмах Педро Альмодовара: от «Цветка моей тайны» до «Джульетты».
21 ноября, 19:30, отель «Азимут»
«Квирама»
Документальная хроника, созданная режиссеркой Дэйзи Эскуит на основе архивов Британского института кино. История целого века жизни гомосексуалов, начинающаяся с фрагмента первого фильма об однополых отношениях «Не такой, как все» (Германия, 1919). Новостные ролики и любительские съёмки 1920-30-х годов, аресты и судебные преследования геев за «грубую непристойность» в 1950-х, кадры первых ЛГБТ-маршей, документация прайд-движения и ВИЧ-кризиса 80-х, эмансипации квиров и трансгендерных людей в 2000-х. И все это под стихи Джона Гранта и треки Hercules & Love Affair.
22 ноября, 21:00, пространство «Пальма»
«Роковой красавец»
В школе-интернате к изгою Неду, объекту всеобщих насмешек, подселили новичка Коннора, талантливого игрока в регби. История непростого романа двух ирландских парней – это и роман воспитания, и приключенческий этюд об изолированном пансионе-интернате, и спортивная гей-драма.
23 ноября, 20:00, пространство «Пальма»
Вся программа и расписание на сайте кинофестиваля «Бок о Бок» (c 16 по 25 ноября).
Текст: Артем Лангенбург
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.