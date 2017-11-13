Гид: Что смотреть на юбилейном кинофестивале «Бок о Бок»

«Между сушей и морем»

Один из самых ярких фильмов игровой программы, израильская драма режиссерки Майсалун Хамуд. Действие происходит в мультикультурном Тель-Авиве, где сосуществуют иудейская, христианская, мусульманская и абсолютно светская культуры. Снимающие вместе квартиру юристка Лайла и диджейка Сальма, одеваются, разговаривают и пьют, как им заблагорассудится. Однако Нур, их новая соседка, живет по строгим правилам традиционного ислама. В легкой форме здесь исследуются серьезные проблемы: как самореализация женщины возможна в конфликте с консервативной средой, в какой мере в современном обществе сочетаются солидарность и ксенофобия.

20 ноября, 20:00, отель «Азимут»