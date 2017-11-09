Вениамин Смехов: «Москву нужно посетить сразу после Петербурга — и тогда она похорошеет»

Для меня важно, что постановку о революции мы покажем в петербургской Филармонии. Москва — мой родной город, а Ленинград всегда был любимый. Я даже завидовал его коренным жителям. Я и главный человек в моей жизни, моя жена Галина Аксенова, всегда используем любую возможность оказаться в Петербурге. К тому же Галя как театровед «родилась» здесь — окончила ЛГИТМиК.

Впервые я приехал в Ленинград в четырнадцать лет по обменной путевке. Я оказался в молодежном лагере Союза композиторов, который находился в Ольгине. Так что оно — родимое пятно в моей памяти о городе. Оттуда нас повезли на автобусе в центр, и я навсегда оказался подорван видом Иса­акиевского собора, площадями и наименованиями: Мойка, Фонтанка, Поцелуев мост, Новая Голландия. Вернувшись домой и очнувшись от эстетического обморока, я стал обращать больше внимания на мою провинциальную столицу. Я был потрясен, что Москвы никто по-настоящему не видит, а ее нужно посетить сразу после Петербурга — и тогда она похорошеет.

Потом я бывал здесь в разные годы с Театром на Таганке. В Доме актера на Невском проходили встречи нас, молодых таганковцев, с товстоноговцами. А выступали мы во Дворце культуры имени Первой пятилетки (здание было снесено для строительства Второй сцены Мариинского театра. — Прим. ред.). Помню, как Володя Высоцкий как-то остановил напротив служебного входа в Мариинский девочек-«кавалеристок», взял у одной из них лошадь и отправился верхом в неизвестном направлении. Как потом выяснилось, в гостиницу «Октябрьская» на день рождения Валеры Золотухина. С Володей же спустя несколько лет мы сидели в «Астории» и объясняли Марине Влади, почему вокруг танцуют девушки сплошь с прической, как у нее была в «Колдунье»: фильм только вышел на экраны и был бешено популярен.