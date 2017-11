Вышел трейлер фильма «Секретное досье» Спилберга с Томом Хэнксом и Мэрил Стрип

На Yiutube-канале кинокомпании 20th Century Fox появился трейлер фильма «Секретное досье» («The Post»), режиссером которого выступил Стивен Спилберг.

Главные роли в картине сыграли Мерил Стрип и Том Хэнкс. Сценаристом выступил Джош Сингер, ранее работавший над сериалами «Западное крыло», «Обмани меня» и другими картинами.

Сюжет ленты основан на реальных событиях, произошедших в 1971 году во время вьетнамской войны. «Секретное досье» расскажет о журналистах The Washington Post и The New York Times, которые решили опубликовать на страницах своих изданий секретные данные Минобороны США.