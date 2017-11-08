Netflix выпустит сериал о семье Романовых

Стриминговый сервис Netflix выкупил права у продюсерской компании Nutopua на документальный фильм о семье Романовых. Об этом сообщает портал The Deadline.

Сериал выйдет в 2018 году и будет основан на документальном проекте Nutopia, начатом еще почти 10 лет назад.

История будет делиться на шесть частей. Предварительное название сериала — The Last Czars (дословно — «Последние цари»).

По информации источника, решение Netflix связано с успехом таких проектов, как «Очень странные дела» и «Корона». В планах комании — создать такой же масштабный сериал об истории российских царей. Он будет сочетать элементы документального фильма и исторической реконструкции.