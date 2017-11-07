Вышел второй трейлер фильма «Пятьдесят оттенков свободы»

Опубликован новый трейлер фильма «Пятьдесят оттенков свободы» — экранизации последней части трилогии «Пятьдесят оттенков» Э. Л. Джеймс (Смотреть предыдущий здесь). По сюжету главные герои Анастейша Стил (Дакота Джонсон) и Кристиан Грей (Джейми Дорнан) женятся, отправляются в медовый месяц и раскрывают темные тайны своей семейной жизни.