Netflix уволили Кевина Спейси из-за обвинений в сексуальных домогательствах

Как заявили в представительстве компании: «Netflix не будет вовлечен в любое последующее производство «Карточного домика», в котором будет занят Кевин Спейси...Мы продолжим работу с MRC (студия, которая занимается съемками сериала – прим. ред.) во время этой паузы, чтобы оценить наш путь вперед, поскольку это относится к шоу. Мы также решили отложить выпуск фильма Gore, который находился в стадии пост-продакшена, но актером и продюссером которого был Кевин Спейси».

При этом проиводство шестого сезона «Карточного домика» шло полным ходом до того, как Энтони Рэпп объявил о домогательствах Спейси. Однако сразу после вышеднего на BuzzFeed интервью с актером, продюссеры сериала начали рассматривать варианты развития сюжета сериала без участия Спейси. Появилось предложение продолжить сериал, убив при этом главного героя, которого исполнил актер.

Представитель актера заявил, что Кевину Спейси нужно время, чтобы взвесить все и получить необходимую помощь.

Напомним, американского актера и звезду сериала «Карточный домик» Кевина Спейси обвинили в сексуальных домогательствах к несовершеннолетнему на тот момент актеру Энтони Рэппу. После этого Спейси открыто заявил о своей гомосексуальности.