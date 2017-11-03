Рената Литвинова: «Безропотно я подчинялась только Балабанову, Муратовой и Хамдамову»

Про самостоятельность

Моя мама совершенно не верила, что я поступлю во ВГИК. Она работала хирургом, спасала людей, но верила, что для того, чтобы я начала учиться, ей нужно принести какую-то жертву. Знаете, что она делала? Мыла весь подъезд. А у нас в доме было больше 10 этажей. Такая странная жертва. Хотя, может, поэтому меня и приняли во ВГИК. Мама, спасибо тебе большое.

Первый урок, о котором я хотела сегодня сообщить – надо быть благодарным своим мамам и любить родителей. Даже ту боль, которую они вам приносят, а вы – им. Это опыт, из которого вы можете вырастить в себе творческого человека. Я понимаю, что есть обиды, которые трудно простить, но я никогда не могла маму обвинить в том, что я все время одна, что со мной никто не занимается. Я сама устраивалась в какие-то секции: поступила в музшколу при консерватории, в общество «Спартак», где бегала на короткие дистанции. Конечно, нужно образовывать своих детей, но я сама ходила в музеи каждое воскресенье. Все начинается с того, что ты должен к чему-то стремиться и сам себя истязать: походами, знаниями. Иначе ничего не выйдет.

Во ВГИКе мне все время говорили: «Так нельзя писать по-русски!», меня правили. Но будущее все равно принадлежит людям одержимым. То есть, если знаешь, что без этого не можешь, тебе будет это дано. Сила, воля, желание к исполнению побеждают. В каком-то смысле надо быть безответственным. Надо решительно идти вперед и минусы превращать в плюсы. И это тоже мой урок.