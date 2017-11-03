Тревел-блогер совмещает кадры из фильмов и локации, в которых их снимали

Жительница Гамбурга Андрея Дэвид называет себя фанатом кинолокаций — девушка создала аккаунт в Instagram, в котором публикует снимки из разных стран. На путешествия блогера вдохновляют фильмы и сериалы: во время поездок она ищет места, в которых снимали известные картины. Среди их — сериал «Игра престолов», фильмы «007: Спектр», «Лекарство от здоровья», «Звездные войны: Пробуждение силы» и многие другие.