Тревел-блогер совмещает кадры из фильмов и локации, в которых их снимали

Жительница Гамбурга Андрея Дэвид называет себя фанатом кинолокаций — девушка создала аккаунт в Instagram, в котором публикует снимки из разных стран. На путешествия блогера вдохновляют фильмы и сериалы: во время поездок она ищет места, в которых снимали известные картины. Среди их — сериал «Игра престолов», фильмы «007: Спектр», «Лекарство от здоровья», «Звездные войны: Пробуждение силы» и многие другие.

 

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    "007: Спектр" и Гранд Базар, Стамбул

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    "Игра престолов" и Мальта

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    "Игра Престолов" и Дворец Сан-Антон, Мальта

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    "Сумерки" и Тофино, Британская Колумбия, Канада

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    "Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II" и станция Icc, Messe, Берлин

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    "007: Спектр" и австрийские Альпы

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    "Звездные войны: Пробуждение силы" и архипелаг Скеллиг-Майкл, Ирландия

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    "Дневник памяти" и Бун Холл Плантэйшн, Северная Каролина, США

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    "Форрест Гамп" и мемориальный мост Ричарда Вудса, Бофорт, Южная Каролина, США

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    "Кингсмэн" и Лондон, Великобритания

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    "Пианист" и Бранденбург, Германия

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    "Лекарство от здоровья" и Бранденбург, Германия

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    "Игра престолов" и Дубровник, Хорватия

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    "Игра престолов" и Дубровник, Хорватия

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