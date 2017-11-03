Тревел-блогер совмещает кадры из фильмов и локации, в которых их снимали
Жительница Гамбурга Андрея Дэвид называет себя фанатом кинолокаций — девушка создала аккаунт в Instagram, в котором публикует снимки из разных стран. На путешествия блогера вдохновляют фильмы и сериалы: во время поездок она ищет места, в которых снимали известные картины. Среди их — сериал «Игра престолов», фильмы «007: Спектр», «Лекарство от здоровья», «Звездные войны: Пробуждение силы» и многие другие.
-
"007: Спектр" и Гранд Базар, Стамбул
-
"Игра престолов" и Мальта
-
"Игра Престолов" и Дворец Сан-Антон, Мальта
-
"Сумерки" и Тофино, Британская Колумбия, Канада
-
"Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II" и станция Icc, Messe, Берлин
-
"007: Спектр" и австрийские Альпы
-
"Звездные войны: Пробуждение силы" и архипелаг Скеллиг-Майкл, Ирландия
-
"Дневник памяти" и Бун Холл Плантэйшн, Северная Каролина, США
-
"Форрест Гамп" и мемориальный мост Ричарда Вудса, Бофорт, Южная Каролина, США
-
"Кингсмэн" и Лондон, Великобритания
-
"Пианист" и Бранденбург, Германия
-
"Лекарство от здоровья" и Бранденбург, Германия
-
"Игра престолов" и Дубровник, Хорватия
-
"Игра престолов" и Дубровник, Хорватия
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.