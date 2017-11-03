Кевин Спейси уходит из кино из-за обвинений в домогательствах

Кевин Спейси решил прекратить на время сниматься в кино и сериалах. Это связано с недавним скандалом с сексуальными домогательствами к несовершеннолетнему.

«Кевин Спейси берет время, чтобы взвесить все и получить необходимую помощь. Никакой дополнительной информации пока нет», — заявил официальный представитель актера, рассказывая о грядущем перерыве в карьере актера.

Напомним, ранее актер открыто заявил о своей гомосексуальности. Это произошло после того, как актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах. Спейси заявил, что он в ужасе от этой истории. «Честно сказать, я не помню об этой встрече, получается, что это было больше 30 лет назад», — написал актер.

Кевин Спейси родился 26 июля 1959 года в городе Саут-Оранж в американском штате Нью-Джерси. Начал свою карьеру в театре. В 1995 году впервые получил положительные отзывы от критиков за роль в фильме Дэвида Финчера «Семь». Впоследствии был удостоен «Оскара» за роли в фильмах «Подозрительные лица» и «Красота по-американски». На счету актера роли в таких фильмах, как «Заплати другому», «Жизнь Дэвида Гейла», «Планета Ка-Пэкс» и сериале «Карточный домик».