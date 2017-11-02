Бейонсе и Сет Роген сыграют в киноверсии «Короля Льва»
Кинокомпания Disney объявила о запуске и касте киноверсии культового мультфильма 1994 года «Король Лев».
Известно, что главного героя Симбу сыграет Дональд Гловер, его подругу львицу Налу на экране воплотит певица Бейонсе, а актер Джеймс Эрл Джонс, озвучивший Муфасу в оригинальном мультфильме, снова вернется к своему персонажу. В роли дикого кабана по кличке Пумба будет комедийный актер Сет Роген, его друга Тимона сыграет Билли Айкнер.
#TheLionKing. 2019. 🦁👑 pic.twitter.com/UMJo18FwDt— Disney (@Disney) 1 ноября 2017 г.
Режиссером картины станет Джон Фавро, который известен ремейком «Книги джунглей». Ожидается, что в российский прокат новый «Король Лев» выйдет 18 июля 2019 года.
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