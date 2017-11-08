Андрей Звягинцев: «Мне часто говорят, что я не люблю людей»

О сомнениях

Когда мне исполнилось 39 лет, я получил «Золотого льва» в Венеции за свой первый фильм — «Возвращение». Я был счастлив, но не из-за самого факта получения статуэтки, а потому, что нашу картину поняли и приняли. Страх, что мы не справимся — самое главное и сильное чувство, которое возникало у меня во время съемок. В конечном итоге оно оказалось целительным, очень полезным и продуктивным.

Я помню тот день, 3 сентября 2003 года, когда родился заново, выкарабкался из всех страхов и сомнений. Скажу парадоксальную мысль, но режиссерам нужно делать свои фильмы не для зрителя, а для самого себя. Ты — тот единственный и самый главный зритель, с которым всегда сверяешься. Другими словами, ты делаешь такую картину, какую хотел бы видеть сам. А те, кто тебя понимает, синхронизируются с твоим мировоззрением и слышат твой голос. Получается, что это и есть та самая публика, для которой ты создаешь кино.