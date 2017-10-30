Актер Кевин Спейси совершил каминг-аут

Американский актер Кевин Спейси объявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Это произошло после того, как актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах. Спейси заявил, что он в ужасе от этой истории. «Честно сказать, я не помню об этой встрече, получается, что это было больше 30 лет назад», — написал актер.

Он отметил, что приносит свои искренние извинения, если что-то такое действительно произошло. «Эта история побудила поговорить о других вещах, связанных с моей жизнью... Мои самые близкие люди знают, что в моей жизни были отношения как с мужчинами, так и с женщинами. На протяжении всей моей жизни я любил мужчин и вступал с ними в романтические отношения, и сейчас я решил жить как гей», — сообщил актер.

Кевин Спейси родился 26 июля 1959 года в городе Саут-Оранж в американском штате Нью-Джерси. Начал свою карьеру в театре. В 1995 году впервые получил положительные отзывы от критиков за роль в фильме Дэвида Финчера «Семь». Впоследствии был удостоен «Оскара» за роли в фильмах «Подозрительные лица» и «Красота по-американски». На счету актера роли в таких фильмах, как «Заплати другому», «Жизнь Дэвида Гейла», «Планета Ка-Пэкс» и сериале «Карточный домик».

По материалам «ДП»