«Матильда» в кино: первые впечатления зрителей
В первые два дня проката нашумевшая еще до своего выхода картина Алексея Учителя и хитросплетениях взаимоотношений будущего императора и балерины собрала 69 млн рублей. Об этом сообщил РИА Новости режиссер фильма.
Согласно предварительным прогнозам, за этот уик-энд картина должна собрать около 230 млн рублей.
Мы посмотрели соцсети и собрали реакцию зрителей на фильм «Матильда».
На втором часу Матильды - молишь бога чтобы пришли радикальные верующие и начали движуху...дабы стало хоть немного интересно.— BadComedian (@EvgenComedian) 24 октября 2017 г.
Наконец-то я сходила на один из самых долгожданных фильмов "Матильда". Сюжет, актёры и их игра, декорации - всё было на достойном уровне. Я осталась довольна фильмом, хоть и были некоторые недочёты (например, скорость развития отношений между Николаем и Матильдой). Советую всем сходить и оценить его. И не забывайте, что это художественный фильм, а не документальный и вымыслу здесь есть место быть 😌 #матильда
Ходить в #кинотеатр по выходным - хорошая традиция! Сегодня была #матильда Не хочу быть критиком, но мне чего-то не хватило Не хватило Д.Козловского! 😂 (Как-то страно видеть его в эпизоде, но при этом на афише... ощущение, что режисер просто воспользовался именем... обидно) не хватило Е.Миронова и вообще наших актеров там мало..., немцы, французы... Не хватило драмы, не хватило истории, не хватило глубины... #залы #костюмы #мариинка #екатерининскийдворец #эпоха #балет - красиво, но и этого мне мало😁😁😁 вышла из #кино без послевкусия #козловский #козловскийкрасавчик #данилакозловский #евгениймиронов #киномания #фильм #отзывы #история #император #кшесинская #вымысел
Скандальная #Матильда (сразу спойлер: ИДТИ!) Не мог пропустить такой фильм по ряду причин. Одна из них Режиссер. Именно так, с большой буквы, мне всегда нравилось КАК и ЧТО снимает #АлексейУчитель талантливый художник своего дела. Вторая причина - конечно же скандал. Мы никогда не узнаем пиар ли это был, или человеческая серость и глупость, но дело сделано: я впервые вижу полные залы и, что важно, заполнены они всеми поколениями зрителей, что не может не радовать. Третья и, наверное, самая важная причина это фильм про последнего Императора Российской Империи. И фильм про эту историческую личность интересно увидеть. Ну а теперь по порядку и очень сжато. Актерский состав хорош, естественно как и большинство зрителей я не видел актерскую игру #ЛарсАйдингер #LarsEidinge но, считаю он здесь очень к месту, высок, статен, и очень человечен. Мне действительно хотелось верить его "Никки". Это еще не Император, но еще наследник. И он это великолепно показал. А все разговоры про его другие роли к данному фильму, я считаю, не должны иметь отношения. Он Актер и свою работу он выполнил. #Гармаш же Император и что важно Отец и обе роли он раскрыл. #Допкунайте тоже очень органична. #Козловский традиционно плох, но постоянство - признак мастерства 😁Декорации, костюмы, эпоха... Там все есть и все снято вкусно, интересно и с размахом. Так что идите и смотрите. Оно того - стоит, и да, именно на большом экране. Для моралистов и глубоковерующих. В этом фильме есть место вере. И эта тема принесена через фильм с тактом и осторожностью. Ну а то что бушующий святой страстотерпец ДО брака имел связь с красивой балериной, то что метался и страдал... Ну так что в этом такого. Одно не исключает другого. И еще один довод, что бы осуждать надо видеть. А то получается как всегда: Пастернака не читал, но осуждаю. Идите, смотрите, получайте удовольствие и делайте СВОИ выводы! Приятного просмотра!
29.10.2017 Очень грустно стало. "Матильда" - это неописуемое двухчасовое наслаждение. Странно, что я не знала об этом фильме и пошла только ради того, чтобы посмотреть на костюмы. Тут все, что я люблю - неотразимые актеры, про костюмы даже говорить не буду, балет, классическая музыка, взаимная любовь, которой не суждено было существовать. Могу раскрыть секрет того, как я узнаю, нравится мне фильм или нет. У меня покалывает в пальцах руки, в особенности, в большом пальце. Вот так. Нас с @molly_karim просто накрыло. Слёзы, грусть, мурашки. Чувство, будто дышать не можешь, настолько захватывающие моменты были. Фильм красивый. Очень красивый. Ты просто сидишь и не можешь насытиться этими зрелищными кадрами. Ты чувствуешь их любовь. Чувствуешь историю. И вы почувствуйте, не пожалеете. #Матильда #история #драма
При входе в кинотеатр - досмотр сумок и вещей!! #Матильда— Рыжая (@kinokedy) 26 октября 2017 г.
Посмотрел я фильм Матильда, а потом посмотрел бюджет этого фильма, выделенный из гос.счета. Замироточел.#матильда #фильм #hype— Король Баклан (@KingCormorant) 25 октября 2017 г.
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