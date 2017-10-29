В первые два дня проката нашумевшая еще до своего выхода картина Алексея Учителя и хитросплетениях взаимоотношений будущего императора и балерины собрала 69 млн рублей. Об этом сообщил РИА Новости режиссер фильма.

Согласно предварительным прогнозам, за этот уик-энд картина должна собрать около 230 млн рублей.

Мы посмотрели соцсети и собрали реакцию зрителей на фильм «Матильда».