Противники «Матильды» вышли с плакатами на премьере в Мариинском театре
Сегодня в Мариинском театре прошла петербургская премьера фильма «Матильда». Среди гостей премьеры оказались девушки с плакатами: «Руки прочь!» и «Царь – помазанник Божий! Долой премьеры!».
У второй сцены театра очевидцы также заметили противников картины: они стоят с крестами и молятся вслух. Среди собравшихся – бойцы ОМОНа.
Тем временем помощник Милонова, как сообщает «Фонтанка», сорвал акцию в поддержку фильма. Лидер движения «Народный Собор» в Петербурге Анатолий Артюх отобрал плакаты, обещающие «защитить от православия» людей, и смял их.
Перед началом показа у Мариинского театра были выставлены автозаки и бойцы ОМОНа. Известно, что на премьеру приехал режиссер фильма Алексей Учитель. Тогда как актер, исполнивший роль императора Николай II, Ларс Айдингер отказался от участия в мероприятии из-за страха за собственное здоровье.
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Премьера Матильды в Мариинке одним кадром pic.twitter.com/kwpE0MHTLg— Dave Frenkel (@merr1k) 23 октября 2017 г.
Пока в здании готовятся к показу, вокруг молятся православные pic.twitter.com/nphi2ceURd— Dave Frenkel (@merr1k) 23 октября 2017 г.
Помощник Милонова срывает пикет Весны возле премьеры фильма Матильда в Мариинском pic.twitter.com/AAdQWZAMRN— Dave Frenkel (@merr1k) 23 октября 2017 г.
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