Противники «Матильды» вышли с плакатами на премьере в Мариинском театре

Сегодня в Мариинском театре прошла петербургская премьера фильма «Матильда». Среди гостей премьеры оказались девушки с плакатами: «Руки прочь!» и «Царь – помазанник Божий! Долой премьеры!».

У второй сцены театра очевидцы также заметили противников картины: они стоят с крестами и молятся вслух. Среди собравшихся – бойцы ОМОНа. 

Тем временем помощник Милонова, как сообщает «Фонтанка», сорвал акцию в поддержку фильма. Лидер движения «Народный Собор» в Петербурге Анатолий Артюх отобрал плакаты, обещающие «защитить от православия» людей, и смял их. 

Перед началом показа у Мариинского театра были выставлены автозаки и бойцы ОМОНа. Известно, что на премьеру  приехал режиссер фильма Алексей Учитель. Тогда как актер, исполнивший роль императора Николай II, Ларс Айдингер отказался от участия в мероприятии из-за страха за собственное здоровье.

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М-Матильда

Публикация от Anna (@annanyura)


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