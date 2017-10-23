Противники «Матильды» вышли с плакатами на премьере в Мариинском театре

Сегодня в Мариинском театре прошла петербургская премьера фильма «Матильда». Среди гостей премьеры оказались девушки с плакатами: «Руки прочь!» и «Царь – помазанник Божий! Долой премьеры!».

У второй сцены театра очевидцы также заметили противников картины: они стоят с крестами и молятся вслух. Среди собравшихся – бойцы ОМОНа.

Тем временем помощник Милонова, как сообщает «Фонтанка», сорвал акцию в поддержку фильма. Лидер движения «Народный Собор» в Петербурге Анатолий Артюх отобрал плакаты, обещающие «защитить от православия» людей, и смял их.

Перед началом показа у Мариинского театра были выставлены автозаки и бойцы ОМОНа. Известно, что на премьеру приехал режиссер фильма Алексей Учитель. Тогда как актер, исполнивший роль императора Николай II, Ларс Айдингер отказался от участия в мероприятии из-за страха за собственное здоровье.

Предлагаем узнать 18 фактов о балерине Кшесинской перед походом в кино.