Марина Вакт о съемках у Франсуа Озона: «В постельных сценах нет ничего интимного»

Последний раз вы работали с Франсуа Озоном в 2013 году над фильмом «Молода и прекрасна». Что изменилось для вас за это время и как перерыв повлиял на отношения с режиссером?

Четыре года назад я была совсем молода и вообще не уверена, что хочу продолжать сниматься в кино. Четыре года — это срок, за который неизбежно происходят значительные перемены.Мы с Франсуа еще лучше узнали друг друга, стали ближе в наших отношениях, как личных, так и профессиональных, появилось больше доверия. Я начала лучше понимать его как творца. Изначально «Двуличный любовник» должен был появиться сразу после «Молода и прекрасна», но произошла заминка из-за ситуации с авторскими правами (картина основана на книге Джойс Кэрол Оутс — Прим. ред.), которые Франсуа получал четыре года. За это время я однозначно выросла.

В самом начале фильма главной героине обрезают волосы, и, помимо короткой стрижки, она носит мужские костюмы. Это было сделано намеренно? Короткие волосы помогли вам погрузиться в историю персонажа?

Очень хорошо, что вы отметили этот эпизод. Когда мы с Франсуа разрабатывали концепцию моего персонажа, то искали сильный визуальный элемент, благодаря которому можно было выстроить роль, опираясь на внешние характеристики героини. Поэтому нам пришла идея, что стрижка в самом начале сюжета задаст тон всей картине и поможет лично мне, как актрисе, глубже вжиться в роль. Мы сняли этот эпизод с первого дубля, так как все было по-настоящему.

Вообще прическа для женщины — очень важный элемент самовосприятия. Это как костюм, который надеваешь и автоматически меняется манера держаться. Нам с Франсуа хотелось создать несколько колкий, «поломанный» и андрогинный персонаж. Стиль моей героини помогает понять историю, которая произошла с ней.