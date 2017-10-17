«Мы не были друзьями»: Ларс фон Триер опроверг обвинения Бьорк в сексуальных домогательствах

Датский режиссер Ларс фон Триер дал интервью местному изданию Jyllands Posten и прокомментировал заявление певицы Бьорк, в котором она обвинила «датского режиссера» в сексуальных домогательствах во время съемок фильма.

«Все было не так. Но мы определенно не были друзьями — это факт», — отметил фон Триер. Кроме того, датский продюсер Питер Альбек Йенсен, рассказал тому же изданию, что это ему и его коллеге-режиссеру было тяжело работать с Бьорк.

«Насколько я помню, жертвами были мы. Эта женщина была сильнее меня, фон Триера и всей нашей компании, вместе взятых. Она диктовала свои правила и была близка к тому, чтобы сорвать съемки фильма стоимостью 16 миллионов долларов», — рассказал Йенсен.

Тем не менее, и Триер, и Йенсен отметили, что исландская певица сыграла одну из величайших ролей в кино.

Напомним, 16 октября певица Бьорк опубликовала пост в Facebook, в котором рассказала о том, что подверглась сексуальным домогательствам со стороны одного из режиссеров из Дании. По ее словам, когда она попала в кино, то была удивлена тем, что в этой сфере считается абсолютно нормальным сексуальные домогательства режиссера к актрисам на съемочной площадке.