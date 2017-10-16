Вышел второй трейлер «Черной пантеры» от студии Marvel

Вышел второй трейлер блокбастера «Черная Пантера» от студии Marvel.Сюжет картины повествует о стране Ваканда, где нашли вибраниум — металл из которого сделан щит капитана Америка.

Ученые экспериментировали с этим элементом, а разработки позволили стране значительно продвинуться в медицине, машиностроении и оружейном деле. Когда был убит король Ваканды, его место занял сын Т’Чалла (Чедвик Боузман), известный миру комиксов как Черная Пантера. Ему придется защищать свою страну от врагов.