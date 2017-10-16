Вышел второй трейлер «Черной пантеры» от студии Marvel
Вышел второй трейлер блокбастера «Черная Пантера» от студии Marvel.Сюжет картины повествует о стране Ваканда, где нашли вибраниум — металл из которого сделан щит капитана Америка.
Ученые экспериментировали с этим элементом, а разработки позволили стране значительно продвинуться в медицине, машиностроении и оружейном деле. Когда был убит король Ваканды, его место занял сын Т’Чалла (Чедвик Боузман), известный миру комиксов как Черная Пантера. Ему придется защищать свою страну от врагов.
Премьера «Черной пантеры» ожидается в России 15 февраля 2018 года.
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