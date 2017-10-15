«Нелюбовь» Звягинцева получила Гран-при 61-го Лондонского кинофестиваля

Картина Андрея Звягинцева «Нелюбовь» получила Гран-при 61-го Лондонского международного кинофестиваля. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании Non-Stop Production.

«Нелюбовь» – единственное российское кино, прошедшее в официальный конкурс фестиваля. Вместе с картиной Звягинцева в шорт-лист попали: обладатель Гран-при Каннского фестиваля – «120 ударов в минуту» Рубена Кампийо и картины из лонг-листа Оскара.

Мировая премьера картины «Нелюбовь» состоялась в Каннах, где она удостоилась Приза жюри. А 21 сентября Российский Оскаровский комитет выдвинул её как «Лучший фильм на иностранном языке» для соискания премии Американской киноакадемии.

«Нелюбовь» рассказывает о пропаже мальчика в семье, которая переживает развод. Главные роли в фильме исполнили Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков и Марина Васильева.