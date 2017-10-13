Режиссёр «Метода» Юрий Быков объявил об уходе из кино из-за обвинений в работе на власть

Режиссёр Юрий Быков, снявший «Дурака» и «Майора», объявил об уходе из кино на длительный период. Об этом он написал на своей странице ВК. Причиной такого решения стало давление из-за сериала «Спящие», который идет на «Первом канале» и рассказывает о противостоянии российских и западных спецслужб.

Постановщик написал, что отказывается от дальнейшего производства кино, чтобы «не сбивать с толку людей, которые действительно хотят верить в то, что что-то возможно изменить» в России. Быков также извинился за то, что его сериал мог внести свой вклад «против оранжевой революции», а он сам якобы выступил против того, чтобы люди отстаивали свои права.

«Я не могу сказать, что я не понимал, на что иду, но, видимо, до конца не осознавал, насколько непростительно быть недостаточно точным, честным и аккуратным с темой в сериале «Спящие». Сотни честных людей пострадали от режима и произвола власти, которую я пытался защитить в этом сериале», - написал он.

Напомним, 9 октября на Первом канале начали показ сериала о спецслужбах «Спящие» по сценарию Сергея Минаева. Его сюжет разворачивается в 2013 году в период обострения обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке, осложнения внешнеполитической обстановки в Европе и охватывает события нескольких недель, в течение которых российским спецслужбам удалось разоблачить сложную и опасную комбинацию своих заокеанских оппонентов.