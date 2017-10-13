Вышел финальный трейлер нового сезона «Очень странных дел»

Netflix опубликовал в своем Youtube финальный трейлер второго сезона сериала «Очень странные дела», премьера которого запланирована на 27 октября.

По сюжету на провинциальный американский город вновь надвигается угроза из потустороннего мира — во втором сезоне зрителей ждут новые приключения Уилла, Майка, Дастина и Лукаса, новые монстры, а также возвращения героини Милли Бобби Браун — Одиннадцатой.