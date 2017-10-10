Актер, сыгравший Николая II в «Матильде» не приедет на премьеру картины из-за страха за жизнь

Немецкий актер Ларс Айдингер, сыгравший Николая II в фильме Алексея Учителя «Матильда», не приедет в Россию на премьеру картины 23 октября из соображений безопасности. Об этом он рассказал агентству DPA.

«Я боюсь, что на меня нападут или попытаются причинить боль. На режиссера Алексея Учителя уже нападали — в его студию кинули „коктейль Молотова“. Очевидно, есть люди, которые хотят нам навредить», — заявил Айдингер. Он добавил, что в нашей стране его называют «актером гей-порно и сатанистом».

В начале сентября в Петербурге вандалы забросали бутылками с зажигательной смесью здание на набережной Крюкова канала, где расположен офис студии «Рок» режиссера Алексея Учителя.

Ранее немецкий актер опубликовал в своем Instagram письмо, которое, по его словам, написал режиссер Кирилл Серебренников. Публикация письма оказалась розыгрышем пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров). Закрытый показ «Матильды» 20 сентября в Петербурге охраняла Росгвардия и кинологи.