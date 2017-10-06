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Кот В «Завтраке у Тиффани» у него даже нет имени, но на самом деле Оранджи – настоящая голливудская звезда. Его дрессировщиком (мы предпочитаем считать его преподавателем по актерскому мастерству) был Фрэнк Инн. Его стараниями Оранджи дважды становился лауреатом «Пэтси» (аналог «Оскара» для животных). Кота подобрала в начале 1950-х некая Агнес Мюррей. Она же дала толчок его карьере, отправив фото животного студии «Парамаунт». Та в тот момент искала кота «с мерзким характером и шрамами на морде» на роль Рубарба в одноименном фильме. Оранджи подошел идеально. Позже Инн выкупил у хозяйки кота, поскольку был единственным, кто мог с ним поладить.