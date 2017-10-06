От Бетховена до Мухтара: 7 самых известных зверей в кино
В эпоху, когда фильмы снимались не только на зеленом экране и животные в картинах были настоящими, а не цифровыми, в кино успела засветиться целая плеяда звездных собачек, кошечек и даже поросят. Мы узнали, кто играл Бетховена, Мухтара, Бима, Кота и Бейба.
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1
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Бетховен
Любителя бекона и лучшую кино-собаку всех времен и народов (согласно зрительскому опросу 2010 года) на экране вополотил сен-бернар по кличке Крис. Он сыграл и в оригинале 1992-го, и в сиквеле 1993-го. В последующих картинах роли исполнили другие псы – Бенц, Долли и Бумер – а Крис уехал на заслуженный отдых на ферму. Впрочем, без него семейная франшиза уже не имела такого успеха.
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2
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Бим
Хотя в основе самого грустного советского фильма о собаке не реальные события (как, например, в «Хатико»), а повесть Гавриила Троепольского, это не делает историю менее трогательной. Бима сыграли два английских сеттера, но основным был Стив (Степа). Второй пес, Денди, выступал как дублер. Тренировал собак дрессировщик Виктор Сомов. По его словам, самым сложным был эпизод, когда Бим встречает хозяина после долгой разлуки: чтобы Стив привязался к исполнителю главной роли Вячеславу Тихонову, они вместе ходили на охоту. Как сложилась судьба Стива, доподлинно не известно, но по некоторым данным пса забрал хозяин, сдававший его периодически в аренду различным киностудиям.
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3
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Кот
В «Завтраке у Тиффани» у него даже нет имени, но на самом деле Оранджи – настоящая голливудская звезда. Его дрессировщиком (мы предпочитаем считать его преподавателем по актерскому мастерству) был Фрэнк Инн. Его стараниями Оранджи дважды становился лауреатом «Пэтси» (аналог «Оскара» для животных). Кота подобрала в начале 1950-х некая Агнес Мюррей. Она же дала толчок его карьере, отправив фото животного студии «Парамаунт». Та в тот момент искала кота «с мерзким характером и шрамами на морде» на роль Рубарба в одноименном фильме. Оранджи подошел идеально. Позже Инн выкупил у хозяйки кота, поскольку был единственным, кто мог с ним поладить.
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4
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Бэйб
Очаровательного поросенка в оригинальном фильме «Бэйб: Четвероногий малыш» на самом деле сыграли 48 животных в возрасте от 16 до 18 недель. Когда поросенок вырастал из каста, его меняли на другого (жестокие законы шоу-бизнеса). По словам создателей картины, после этого подросших свиней отправляли жить на фермы. Надеемся, что так это и было, и они не превратились в чей-нибудь бекон.
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5
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Джонси
Рыжий кот Джонси – полноправный член экипажа космического корабля «Ностромо», на который пробрался Чужой. Хотя на борту он, скорее, мешал (например, невольно стал причиной гибели техника Бретта), Джонси и лейтенант Эллен Рипли (Сигурни Уивер) – единственные, кто выжили в неравной схватке с инопланетянами. Его сыграли сразу четыре кота. Одному из них пришлось участвовать в сложной сцене, когда Джонси начинает шипеть на Чужого. Чтобы обеспечить естественность актерской игры, на площадку привели немецкую овчарку.
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6
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Мухтар
История бравого милицейского пса из фильма «Ко мне, Мухтар!» основана на реальных событиях. Сценарист Израиль Меттер узнал в Музее ленинградского уголовного розыска об овчарке по кличке Султан. За почти десять лет службы собака участвовала в задержании более тысячи преступников. В экранизации Мухтара сыграли животные разного возраста. Двух взрослых служебно-розыскных псов по кличке Урал и Байкал предоставило Министерство внутренних дел СССР, третьего, самого молодого, за четыре месяца до начала съёмок «Мосфильм» приобрел по объявлению. Позже появился и четвертый Мухтар – пес Дейк. Он оказался самым талантливым и выполнял все самые сложные трюки.
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7
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Улисс
Самого метафоричного кота в истории кино в картине «Внутри Льюина Дэвиса» братьев Коэнов сыграли (по доброй кинематографической традиции), сразу несколько животных. Представители семейства кошачьих легко выполняют трюки только в театре Юрия Куклачева, поэтому тренеры по животным посоветовали режиссерам взять кого-нибудь рыжей масти. Таких котов сложно отличить друг от друга, а если герой будет слишком бояться шума улиц Нью-Йорка, его легко заменить.
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