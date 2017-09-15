Вышел второй приквел к «Бегущему по лезвию 2049»

До премьеры «Бегущего по лезвию 2049» выйдут три короткометражных приквела, один из которых, «2036: Nexus Dawn» с Джаредом Лето уже вышел 29 августа.

Теперь в сети появилась вторая часть под названием «2048: Некуда бежать» с Дэйвом Батистой в главной роли. Режиссером вновь выступил сын Ридли Скотта — автора оригинального «Бегущего по лезвию», Люк Скотт.

Во втором ролике действие происходит за год до событий картины Дени Вильнёва. Батиста играет Саппера Мортона — скромного любителя умных книжек, который лишний раз не показываться на глаза лос-анджелесской полиции. Однако на его знакомую нападает группа хулиганов и он расправляется с ними. Ему приходится бежать. Ролик заканчивается на таинственном звонке уличного информатора. В скором времени за Мортоном придет агент Кей (Райан Гослинг).