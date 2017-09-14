В Петербурге пройдет серия кинопоказов и лекций от Антона Долина и журнала «Искусство кино»

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    Кадр из фильма «Зеркало» Андрея Тарковского

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    Кадр из фильма «Танцующая в темноте» Ларса фон Триера

21 и 22 октября в киноцентре «Родина» пройдет цикл кинопоказов и лекций, организованный журналом «Искусство Кино». Об этом «Собака.ru» сообщили организаторы мероприятия.

Зрителям покажут как классику мирового кино, так и работы авангардных европейских и азиатских режиссеров, а также независимые американские фильмы и лучшие картины из России.

Перед каждым сеансом с лекцией выступит кинокритик и главный редактор журнала «Искусство Кино» Антон Долин. Лекция введет зрителей в контекст и поможет проникнуться режиссерским замыслом. Первым блоком в Петербурге пройдут показы картин «Зеркало» режиссера Андрея Тарковского и «Танцующей в темноте» Ларса фон Триера.

Фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами. Стоимость билета на один сеанс – 350 рублей. Билеты можно приобрести в кассах кинотеатров или на сайте kinoart.ru.

 

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