Данила Козловский сыграет в зарубежном сериале «Викинги»

Данила Козловский сыграет ключевую роль в шестом сезоне канадо-ирландского исторического сериала «Викинги», производством которого занимается History Channel TV. Российский актер сыграет противника последователей Рагнара Лодброка — пророка Олега, известного как Вещий Олег.

Персонаж Козловского сыграет ключевую роль в развитии саги о викингах. В четвертом сезоне Рагнар Лодброк умер, и теперь сюжет сконцентрирован на новом поколении викингов, противостоять которым и будет Вещий Олег.

Известно,что российского актера лично выбрал кастинг-директор сериала «Викинги» Фрэнк Моиселл,
Съемки в шоу начнутся уже на этой неделе в Ирландии. В новом сезоне, который российские зрители смогут увидеть 29 ноября, будет 20 эпизодов.

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