5 малоизвестных фактов о Геннадии Шпаликове

«Застава Ильича» оказалась на полке до 1965 года (и вышла в сокращенном виде под названием «Мне двадцать лет»), поэтому дебютом и триумфом Шпаликова-сценариста стала лирическая комедия Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». Он же написал и слова песни-заглавного трека на музыку Андрея Петрова. В финальную версию, кстати, не вошел еще один куплет:

Москва, Москва, люблю тебя как сын,

Как русский пламенно и нежно,

Люблю поток твоих машин

И летний ветер свежий.