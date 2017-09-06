5 малоизвестных фактов о Геннадии Шпаликове

Гениальному поэту, драматургу, режиссеру и настоящему шестидесятнику с трагической судьбой 6 сентября исполнилось бы 80 лет. Мы вспомнили пять малоизвестных фактов из биографии автора сценариев к фильмам «Я шагаю по Москве», «Мне 20 лет», «Я родом из детства», «Ты и я». 

  • Геннадий Шпаликов, фото: http://www.kino-teatr.ru

1

В семье Шпаликова все были военными. Отец – военный инженер, отчим – офицер. Дядя – генерал-полковник Переверткин, участник обороны Москвы и штурма Рейхстага. Гену ожидала похожая судьба – в десять лет его отправили в Киевское суворовское училище, а в 18 перевели в Московское краснознаменное. Но уже через год, в январе 1956-го, он повредил колено правой ноги на батальонных учениях, три месяца лежал в госпитале и был признан негодным к военной службе. В июне он поступил во ВГИК на сценарный факультет. Теперь возле входа в вуз стоит тройной памятник его знаменитым выпускникам – Геннадию Шпаликову, Василию Шукшину и Андрею Тарковскому.

2

Его отец погиб в Польше в Великую Отечественную. Вопреки знаменитым строчкам Шпаликова из стихотворения «По несчастью или к счастью» в «сорок пятом» он уже не был жив – это произошло 28 января 1944 года. Важную для него тему войны и ее осмысления первым мирным поколением, выросшими без отцов, он привнес в картину «Застава Ильича» Марлена Хуциева. Тот позвал Шпаликова (на тот момент еще студента) в соавторы сценария ставшей культовой драмы-взросления и воспитания чувств.  

3

«Застава Ильича» оказалась на полке до 1965 года (и вышла в сокращенном виде под названием «Мне двадцать лет»), поэтому дебютом и триумфом Шпаликова-сценариста стала лирическая комедия Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». Он же написал и слова песни-заглавного трека на музыку Андрея Петрова. В финальную версию, кстати, не вошел еще один куплет:

Москва, Москва, люблю тебя как сын,
Как русский пламенно и нежно,
Люблю поток твоих машин
И летний ветер свежий.

  • Кирилл Лавров и Инна Гулая в фильме "Долгая счастливая жизнь"

  • Кирилл Лавров и Инна Гулая в фильме "Долгая счастливая жизнь"

  • Кирилл Лавров и Инна Гулая в фильме "Долгая счастливая жизнь"

  • Кирилл Лавров и Инна Гулая в фильме "Долгая счастливая жизнь"

4

Как режиссер он снял только один фильм (зато почти идеальный!) – «Долгую счастливую жизнь». В нем сыграли вторая жена Шпаликова, актриса Инна Гулая, и Кирилл Лавров. Картина получила главный приз на фестивале в Бергамо, а ее заключительной сценой (по слухам) был потрясен Микеланджело Антониони.

  • Инна Гулая, дочь Даша и Геннадий Шпаликов

    фото: http://www.kino-teatr.ru

5

Из-за затянувшегося периода невостребованности и безденежья у Шпаликова начались проблемы с алкоголем. В своем дневнике в 19 лет юный Гена осуждал алкоголизм и последующее самоубийство автора «Разгрома» и «Молодой гвардии» Александра Фадеева. Но их судьбы оказались неожиданно похожи. От тяжелой депрессии Шпаликов покончил с собой на даче в Переделкине в 1974 году. Его тело обнаружил драматург Григорий Горин. 
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  • Автор: sobaka
  • Опубликовано:

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