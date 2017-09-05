Вышел новый трейлер «Снеговика» с Майклом Фассбендером

На YouTube-канале студии Universal Pictures появился новый дублированный трейлер фильма «Снеговик» по одноименному роману норвежского писателя Ю Несбё.

По сюжету детектив Харри Холе разыскивает серийного убийцу по прозвищу Снеговик. В Главных ролях — номинант премии «Оскар» Майкл Фассбендер, Ребекка Фергюсон, Шарлотта Генсбур и другие.

Фильм выйдет в русский прокат 26 октября.