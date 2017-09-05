Вышел новый трейлер «Снеговика» с Майклом Фассбендером
На YouTube-канале студии Universal Pictures появился новый дублированный трейлер фильма «Снеговик» по одноименному роману норвежского писателя Ю Несбё.
По сюжету детектив Харри Холе разыскивает серийного убийцу по прозвищу Снеговик. В Главных ролях — номинант премии «Оскар» Майкл Фассбендер, Ребекка Фергюсон, Шарлотта Генсбур и другие.
Фильм выйдет в русский прокат 26 октября.
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