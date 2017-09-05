Вышел новый трейлер «Снеговика» с Майклом Фассбендером

На YouTube-канале студии Universal Pictures появился новый дублированный трейлер фильма «Снеговик» по одноименному роману норвежского писателя Ю Несбё.

По сюжету детектив Харри Холе разыскивает серийного убийцу по прозвищу Снеговик. В Главных ролях — номинант премии «Оскар» Майкл Фассбендер, Ребекка Фергюсон, Шарлотта Генсбур и другие.

Фильм выйдет в русский прокат 26 октября.

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

В сети появился трейлер фильма «Короче» с Мэттом Деймоном

Вышел первый трейлер фильма «Война токов» с Камбербатчем в главной роли

Иван Ургант, Федор Бондарчук, Паулина Андреева в трейлере фильма «Мифы»

Вышел трейлер сериала «Страйк» по роману Джоан Роулинг

Вышел трейлер фильма «Убийство священного оленя» с Кидман и Фарреллом

Вышел полный трейлер фильма «Мама!» Аронофски

Вышел первый трейлер сериала Дэвида Финчера о серийных убийцах

Вышел тизер первого трейлера фильма «Мама!» с Дженнифер Лоуренс и Хавьером Бардемом