Леонардо ДиКаприо может сыграть Джокера в новом фильме

На позапрошлой неделе стало известно, что Мартин Скорсезе станет продюсером криминального боевика о Джокере.

На этой неделе инсайдеры издания The Hollywood Reporter сообщили, что одна из главных звезд Голливуда Леонардо ДиКаприо может появиться в картине в главной роли. К тому же, ДиКаприо уже давно сотрудничает со Скорсезе. Так как фильм о Джокере снимет Тодд Филиппс, то имя режиссера может не привлечь актера, а вот главный продюсер — да. Именно так считают инсайдеры.

Напомним, ранее стало известно, что Леонардо ДиКаприо снимется в роли Леонардо да Винчи.