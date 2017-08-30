Джаред Лето снялся в приквеле «Бегущего по лезвию 2049»

До премьеры «Бегущего по лезвию 2049» выйдут три короткометражных приквела, один из которых, «2036: Nexus Dawn» уже появился в сети. Режиссером первой короткометражки стал Люк Скотт, сын Ридли Скотта — автора оригинального «Бегущего по лезвию».

По сюжету, после событий оригинального «Бегущего по лезвию» на Земле запрещено создание репликантов. Они больше не работают в колониях, как ранее, но, несмотря на это, колонии процветают благодаря труду людей.

Джаред Лето играет героя по имени Ниандер Уоллес. Он напоминает властям о том, что новые законы притормозили процесс процветания человечества. «Мои репликанты будут жить столь долго или коротко, как этого пожелают клиенты, — возражает Уоллес. — Мои репликанты никогда не поднимут восстание. Они никогда не сбегут. Они будут лишь подчиняться», - говорит он.