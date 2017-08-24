Эмилия Кларк стала самой популярной актрисой у жителей Петербурга

Аналитики «КиноПоиска» в ходе исследования выяснили, что у жителей Петербурга среди всего каста сериала «Игра престолов» наибольшей популярностью пользуется актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен. Исследование проводилось на основании количества просмотров карточек актеров в базе данных сайта. Интернет-пользователи по всему миру уже успели сойти с ума от зимнего пальто героини Кларк в пятом эпизоде седьмого сезона фэнтезийной саги.

На втором месте по популярности — Лина Хиди (Серсея Ланнистер), «бронза» досталась Натали Дормер (Маргери Тирелл).  

Что касается других городов, то, например, в Ростове-на-Дону, Казани и Краснодаре лидером рейтинга стал актер Кит Харрингтон (Джон Сноу). В Сургуте тройка лидеров выглядит так: Эмилия Кларк, Кит Харрингтон, Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер). 

  •  

    Эмили Кларк

  •  

    Лина Хиди

  •  

    Натали Дормер

  •  

    Кит Харрингтон

Напомним, 28 августа в России покажут финал седьмого сезона «Игры престолов». Седьмая серия станет самой длинной по хронометражу — эпизод будет идти 80 минут.

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Эмилия Кларк стала новым лицом Dolce & Gabbana

HBO запустил мини-сериал о съемках «Игры престолов»

Вышел тизер четвертого сезона сериала «Черное зеркало»

В Петербурге финал седьмого сезона «Игры престолов» покажут в кинотеатрах

Apple собирается вложить $1 млрд в телешоу и сериалы

Гоголь близко: Instagram, в котором Николай Васильевич косплеит «Игру престолов»

Автор «Игры престолов» посетил Выборгский замок и осмотрел рыцарские доспехи

Вышел первый трейлер сериала Дэвида Финчера о серийных убийцах