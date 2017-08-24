Эмилия Кларк стала самой популярной актрисой у жителей Петербурга

Аналитики «КиноПоиска» в ходе исследования выяснили, что у жителей Петербурга среди всего каста сериала «Игра престолов» наибольшей популярностью пользуется актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен. Исследование проводилось на основании количества просмотров карточек актеров в базе данных сайта. Интернет-пользователи по всему миру уже успели сойти с ума от зимнего пальто героини Кларк в пятом эпизоде седьмого сезона фэнтезийной саги.

На втором месте по популярности — Лина Хиди (Серсея Ланнистер), «бронза» досталась Натали Дормер (Маргери Тирелл).

Что касается других городов, то, например, в Ростове-на-Дону, Казани и Краснодаре лидером рейтинга стал актер Кит Харрингтон (Джон Сноу). В Сургуте тройка лидеров выглядит так: Эмилия Кларк, Кит Харрингтон, Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер).