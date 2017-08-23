Мартин Скорсезе спродюсирует криминальный боевик о Джокере

Как пишет издание Deadline, оскароносный режиссер Мартин Скорсезе, известный широкой публике по фильмам «Таксист», «Авиатор», «Банды Нью-Йорка», «Отступники» и многим другим, будет продюсировать спин-офф «Бэтмана» — картину о Джокере.

Режиссером картины станет Тодд Филиппс — автор «Мальчишника в Вегасе», а соавтором сценария — Скотт Сильвер («8 миля»).

Издание отмечает, что лента будет целиком и полностью посвящена персонажу главного злодея во вселенной «Бэтмана», однако «картина не будет повторять ни одну из уже существующих в кино историй».

Скорее всего, это может означать и то, что исполнитель роли Джокера в «Отряде самоубийц» Джаред Лето не будет играть в новой картине. Фильм также никак не будет связан со вселенной комиксов DC. Студия уже ищет на главную роль «кого-то совершенно нового» и желательно более молодого, чем все предыдущие исполнители злодея.

Что касается сюжета, то лента будет чрезвычайно «суровой и жесткой». Действие криминального боевика развернется в 80-е годы, и будет рассказывать о бандите, переодетом в клоунский костюм. Целью создателей является сделать фильм, совершенно непохожий на комиксы DC, в стилистике брутальных картин Мартина Скорсезе, таких как «Таксист» и «Бешеный бык».