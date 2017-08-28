Кто есть кто во Вселенной Marvel

Не такие как все: Сверхлюди

Вымышленная раса Сверхлюдей впервые появилась во Вселенной Marvel в декабре 1965 года в 45-м издании комиксов о «Фантастической четверке». Но отдельные ее представители упоминались и до этого: например, члены Королевской семьи — Медуза и Горгон — успели засветиться в более ранних изданиях Marvel. Позже Сверхлюди обрели собственные успешные серии комиксов.

Сверхлюди — это одна из рас, которая живет тайно, наряду с мутантами, Вечными и Несовершенными. В обществе Сверхлюдей существует жесткая кастовая система: каждый его член назначается на определенное место в зависимости от того, какую способность и генетическую деформацию дало ему облучение мутагенным туманом Терриген.

Подобно многим другим экранизациям Marvel, сериал «Сверхлюди» как знакомит с уже известными подробностями жизни персонажей комикса, так и раскрывает новые. По сюжету в лунном городе Аттилане происходит военный переворот — и Королевская семья вынуждена бежать. Их пристанищем становятся Гавайи. Герои меняют свое отношение к Земле и ее жителям — настолько, что готовы сражаться не только за себя, но и за целую планету.