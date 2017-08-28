Кто есть кто во Вселенной Marvel

31 августа в киноиндустрии произойдет небольшая революция: в кинотеатрах IMAX по всему миру выйдут первые два эпизода сериала Marvel «Сверхлюди» о неизвестных ранее приключениях Королевской семьи под предводительством Черного Грома. После этого по телевизору уже покажут полную версию сериала — всего 8 эпизодов.

 

Не такие как все: Сверхлюди

 
Вымышленная раса Сверхлюдей впервые появилась во Вселенной Marvel в декабре 1965 года в 45-м издании комиксов о «Фантастической четверке». Но отдельные ее представители упоминались и до этого: например, члены Королевской семьи — Медуза и Горгон — успели засветиться в более ранних изданиях Marvel. Позже Сверхлюди обрели собственные успешные серии комиксов.

Сверхлюди — это одна из рас, которая живет тайно, наряду с мутантами, Вечными и Несовершенными. В обществе Сверхлюдей существует жесткая кастовая система: каждый его член назначается на определенное место в зависимости от того, какую способность и генетическую деформацию дало ему облучение мутагенным туманом Терриген.

Подобно многим другим экранизациям Marvel, сериал «Сверхлюди» как знакомит с уже известными подробностями жизни персонажей комикса, так и раскрывает новые. По сюжету в лунном городе Аттилане происходит военный переворот — и Королевская семья вынуждена бежать. Их пристанищем становятся Гавайи. Герои меняют свое отношение к Земле и ее жителям — настолько, что готовы сражаться не только за себя, но и за целую планету.

 

История расы Сверхлюдей — одна из самых увлекательных во Вселенной Marvel. Пользуясь случаем, вспомним другие знаменитые комиксы издательства.

  • «Фантастическая четверка»
    Первая команда супергероев Marvel. Ей лидер — Рид Ричардс (Мистер Фантастик), ученый, который может растягивать свое тело, как резину. Его девушка Сьюзан умеет становиться невидимой и создавать силовые поля. Ее брат — Человек-Факел, управляет огнем и летает. Четвертый супергерой — Существо с окаменевшей кожей, обладающий невероятной физической силой. Все вместе они только и успевают спасать мир от злодеев, по ходу переживая захватывающие приключения.

  • «Человек-паук»
    Застенчивый подросток Питер Паркер совмещает обычную жизнь и тайную борьбу с преступностью. Его суперсила — в необычайной ловкости и «паучьем чутье», а главное оружие — паутина. За годы существования комикса герой превращается из робкого школьника в студента, затем в учителя и главу крупной компании, а также вливается в несколько команд супергероев.

  • «Невероятный Халк»
    Огромный зеленый супергерой с неизмеримой силой, пропорциональной его гневу. Неуязвим к любым повреждениям, болезням и ядам. За этой впечатляющей громадиной скрывается доброе сердце, математическое видение мира и точный расчет: за все годы от Халка не пострадал ни один человек.

  • «Железный человек»
    Облаченный в высокотехнологичные доспехи, гениальный изобретатель и богатый промышленник Тони Старк борется с преступниками и террористами. Один из сооснователей элитной команды супергероев под названием «Мстители».

  • «Серебряный Серфер»
    Наполненные бесконечными состязаниями и неожиданными поворотами сюжета комиксы о космическом искателе приключений и исследователе. Этот персонаж обладает властью над космической энергией и, двигаясь на своей доске, во много раз превышает скорость света.

  • «Призрачный гонщик»
    Под этим именем известны несколько персонажей комиксов Marvel. Все они — демонические антигерои на мотоцикле, способные испускать адский огонь.

  • «Сорвиголова»
    Сорвиголова — один из немногих персонажей-инвалидов. В подростковом возрасте он ослеп, но сумел настолько хорошо развить остальные чувства, что может абсолютно точно ощущать все объекты вокруг себя.

  • «Доктор Стрэндж»
    Этот персонаж — «всего лишь» верховный маг Земли и главный ее защитник от магических и мистических угроз. Рассудительный и справедливый, он является одним из самых сильных существ в мире.

  • «Капитан Америка»
    Вырос из болезненного юноши, которые так рвался воевать с Гитлером, что правительство приняло решение испытать на нем супергеройскую сыворотку. В результате появился суперсолдат и символ американского боевого духа, без устали поражающий врагов США. Его главное оружие — особый неразрушимый щит.

  • «Люди Икс»
    Команда супергероев-мутантов, без конца спасающая планету от преступников, галактических угроз, да и вообще чего угодно. Каждый из них имеет особый ген — «фактор X», который отвечает за сверхспособности.

  • «Тор»
    Бог грома и молнии, опытный и бесстрашный воин, сын главного бога скандинавской мифологии Одина, Тор может использовать эту связь, во много раз увеличивая свои способности. Его главное оружие — магический молот, который позволяет Тору повелевать штормами, изменять реальность и управлять космической энергией.

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  • Автор: sobaka
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