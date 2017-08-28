Кто есть кто во Вселенной Marvel

31 августа в киноиндустрии произойдет небольшая революция: в кинотеатрах IMAX по всему миру выйдут первые два эпизода сериала Marvel «Сверхлюди» о неизвестных ранее приключениях Королевской семьи под предводительством Черного Грома. После этого по телевизору уже покажут полную версию сериала — всего 8 эпизодов.
Не такие как все: Сверхлюди
Вымышленная раса Сверхлюдей впервые появилась во Вселенной Marvel в декабре 1965 года в 45-м издании комиксов о «Фантастической четверке». Но отдельные ее представители упоминались и до этого: например, члены Королевской семьи — Медуза и Горгон — успели засветиться в более ранних изданиях Marvel. Позже Сверхлюди обрели собственные успешные серии комиксов.
Сверхлюди — это одна из рас, которая живет тайно, наряду с мутантами, Вечными и Несовершенными. В обществе Сверхлюдей существует жесткая кастовая система: каждый его член назначается на определенное место в зависимости от того, какую способность и генетическую деформацию дало ему облучение мутагенным туманом Терриген.
Подобно многим другим экранизациям Marvel, сериал «Сверхлюди» как знакомит с уже известными подробностями жизни персонажей комикса, так и раскрывает новые. По сюжету в лунном городе Аттилане происходит военный переворот — и Королевская семья вынуждена бежать. Их пристанищем становятся Гавайи. Герои меняют свое отношение к Земле и ее жителям — настолько, что готовы сражаться не только за себя, но и за целую планету.
История расы Сверхлюдей — одна из самых увлекательных во Вселенной Marvel. Пользуясь случаем, вспомним другие знаменитые комиксы издательства.
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