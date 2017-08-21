Вышел трейлер сериала «Страйк» по роману Джоан Роулинг
В сети опубликован трейлер нового сериала «Страйк» — экранизации детектива «Зов кукушки», написанного Джоан Роулинг под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. Книга была опубликована в апреле 2013 года.
Поначалу детектив не пользовался успехом у читателей, но, после того, как общественности стало известно, что роман написала автор саги о Гарри Поттере, «Зов кукушки» доольно быстр стал настоящим бестселлером. По сюжету главный герой — частный детектив Корморан Страйк, расследует загадочную смерть модели по имени Лула Лэндри.
В Великобритании премьера сериала запланирована на 27 августа 2017 года на BBC One. Права на трансляцию в США и Канаде приобрел канал HBO.
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