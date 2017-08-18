Дмитрий Нагиев: «Сейчас я пустой внутри»

Дмитрий Нагиев закончил тяжелые съемки в картине «Непрощенный», где он перевоплотился в образ Виталия Калоева. «Мы закончили страшные съёмки, о страшном времени. Когда-нибудь я расскажу, что мы пережили во время съёмок. Но не сейчас. Сейчас пустой внутри», — написал актер и ведущий в Instagram.

Фильм основан на реальных событиях, произошедших с осетинским архитектором Виталием Калоевым, убившем в 2004 году авиадиспетчера Петера Нильсена. Нильсен стал непреднамеренным виновником столкновения над Боденским озером пассажирского самолета авиакомпании «Башкирские авиалинии», выполнявшего рейс Москва — Барселона, с грузовым «Боингом». Трагедия в июле 2002 года унесла жизни 71 человека, среди которых были жена Калоева и двое его детей.

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    Постер к фильму «Непрощенный»

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    Кадр из фильма «Последствия» с Арнольдом Шварценеггером

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    Виталий Калоев

В 2016 году по мотивам этих событий вышел фильм «Последствия» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.

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