Forbes назвал самых богатых актрис мира

Американская актриса Эмма Стоун, получившая «Оскар» за роль в мюзикле «Ла-ла Ленд», стала самой высокооплачиваемой актрисой 2017 года по версии журнала Forbes. Ее заработок составил $26 млн. Соответствующий рейтинг издание опубликовало 16 августа.

В тройке лидеров списка также оказались Дженниффер Энистон, которая заработала немного меньше Эммы Стоун, — $25,5 млн, и Дженнифер Лоуренс, чей заработок составил $24 млн.

Кроме того, в звездном списке оказались Мелисса Маккарти ($18 млн), Мила Кунис ($15,5 млн), Эмма Уотсон и Шарлиз Терон (у каждой за год появилось по $14 млн), Кейт Бланшетт и Джулия Робертс (по $12 млн).

По материалам «ДП».