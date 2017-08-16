Умерла актриса и режиссер Вера Глаголева
Актриса Вера Глаголева умерла в США, сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на источник, близкий семье. По предварительным данным, причиной смерти могло стать онкологическое заболевание.
Вера Глаголева — советская и российская актриса, режиссер, теща знаменитого хоккеиста Александра Овечкина. Она известна по ролям в таких картинах, как «Выйти замуж за капитана», «Бедная Саша», «Сошедшие с небес», «Не стреляйте в белых лебедей» и многих других.
В последние годы Глаголева выступала в качестве режиссера — в ее фильме «Две женщины» по пьесе Тургенева «Месяц в деревне» принял участие британский актер и номинант премии «Оскар» Рэйф Файнс. В 2017 году были запланированы съемки нового проекта Глаголевой — картины «Глиняная яма».
Вера Глаголева родилась в Москве 31 января 1956 года. В юности занималась стрельбой из лука, стала мастером спорта, выступала за юношескую сборную Москвы и не думала о карьере актрисы. В кино она попала случайно сразу после окончания школы в 1974 году — ее заметил на «Мосфильме» оператором фильма «На край света».
Редакция «Собака.ru» выражает соболезнования родным и близким актрисы.
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