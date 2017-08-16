Умерла актриса и режиссер Вера Глаголева

В последние годы Глаголева выступала в качестве режиссера — в ее фильме «Две женщины» по пьесе Тургенева «Месяц в деревне» принял участие британский актер и номинант премии «Оскар» Рэйф Файнс. В 2017 году были запланированы съемки нового проекта Глаголевой — картины «Глиняная яма».

Вера Глаголева родилась в Москве 31 января 1956 года. В юности занималась стрельбой из лука, стала мастером спорта, выступала за юношескую сборную Москвы и не думала о карьере актрисы. В кино она попала случайно сразу после окончания школы в 1974 году — ее заметил на «Мосфильме» оператором фильма «На край света».

Редакция «Собака.ru» выражает соболезнования родным и близким актрисы.