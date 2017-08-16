Джордж Мартин прокомментировал утечку «Игры престолов»

Американский фантаст Джордж Мартин не разделяет паники по поводу утечки новых сценариев сериала «Игра престолов». Об этом писатель 16 августа заявил на пресс-конференции в Петербурге.

«На мою работу утечка не повлияет. Книги — главный мой интерес и то, чем я занимаюсь. В течение пяти сезонов книги выходили раньше сериала, и это не мешало зрителям», — отметил он.

Он добавил, что искусство ценно не только «сюжетными поворотами», но и в тем, «что ты видишь и ощущаешь в этот момент»: «Перечитывание «Войны и мира» не будет хуже, если ты знаешь, что Наполеон в итоге проиграет».

Американский фантаст, чьи произведения легли в основу сериала HBO «Игра престолов», совершает первый визит в Россию. Сейчас он даёт пресс-конференцию в петербургском пресс-центре ТАСС, позже посетит магазин «Буквоед» и петербургскую фантастическую ассамблею. Вчера писатель прогулялся по Выборгскому замку и осмотрел рыцарские доспехи.

В конце июля стало известно, что хакеры взломали телеканал HBO и завладели сценариями не вышедших в эфир серий «Игры престолов» и фрагментами видео.

По материалам «Фонтанки».

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