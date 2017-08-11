Стив Бушеми в роли Хрущева в трейлере фильма «Смерть Сталина»

Вышел трейлер сатирической комедии «Смерть Сталина» британского режиссера Армандо Ианнуччи. Фильм расскажет о последних днях жизни вождя. Сценарий ленты основан на французском комиксе и описывает «хаотичные дни перед похоронами Сталина, которые ознаменовались ожесточенной борьбой за власть». Мировая премьера состоялась на Каннском кинофестивале в мае 2017 года.

Стив Бушеми сыграл в картине Никиту Хрущева, Джейсон Айзекс — Георгия Жукова, Руперт Френд —Василия Сталина, а Ольга Куриленко — пианистку Марию Юдину. Появится ли фильм в российском прокате, пока неизвестно. Премьера в Великобритании состоится в октябре 2017 года.