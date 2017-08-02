«ВКонтакте» покажет премьеру «Матильды» из Мариинского театра

Социальная сеть «ВКонтакте» объявила о появлении официального общества «Фильм Матильда», в котором появятся эксклюзивные материалы о съемках картины Алексея Учителя. Более того, в группе пройдет прямая трансляция премьеры фильма, которая состоится в Мариинском театре. Подписчиков также ждет розыгрыш билетов на кинопоказы.

Сообщество планирует предоставлять пользователям максимум объективной информации о фильме и тех исторических событиях, на основе которых построен сюжет картины.

В группе уже выложили интервью Учителя и редкие фото из жизни царской семьи.