«ВКонтакте» покажет премьеру «Матильды» из Мариинского театра

Социальная сеть «ВКонтакте» объявила о появлении официального общества «Фильм Матильда», в котором появятся эксклюзивные материалы о съемках картины Алексея Учителя. Более того, в группе пройдет прямая трансляция премьеры фильма, которая состоится в Мариинском театре. Подписчиков также ждет розыгрыш билетов на кинопоказы.

Сообщество планирует предоставлять пользователям максимум объективной информации о фильме и тех исторических событиях, на основе которых построен сюжет картины. 

В группе уже выложили интервью Учителя и редкие фото из жизни царской семьи. 

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