Вышел тизер первого трейлера фильма «Мама!» с Дженнифер Лоуренс и Хавьером Бардемом

По сюжету триллера, режиссером которого выступил Даррен Аронофски, к молодой паре заявляются незваные гости и их отношения проходят проверку на прочность, а спокойной жизни приходит конец.

В главных ролях: Дженнифер Лоуренс, Хавьер Бардем, Эд Харрис и Мишель Пффайфер. Примечательно, что во время съемок картины между Аронофски и Лоуренс завязался роман.

Премьера картины в России ожидается 14 сентября.