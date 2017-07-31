Умерла актриса Жанна Моро

В Париже скончалась французская актриса Жанна Моро. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщило издание Closer. Домрабротница обнаружила тело артистки в ее квартире. Информацию о смерти легенды французского кино подтвердил ее агент. 

Широкому зрителю Моро известна по картинам режиссеров «новой волны» Франсуа Трюффо и Луи Маля, а также Микеланджело Антониони и Луиса Бунюэля.

Она сыграла в картинах «Ева», «Жюль и Джим», «Ночь», «Дневник горничной» и «Невеста была в черном». Последняя картина с участием Моро, «Талант моих друзей», вышла в 2015 году.

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