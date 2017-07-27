Актер, сыгравший Горячего Пирожка в «Игре престолов», открыл пекарню
Британский актер Бен Хоуки, сыгравший в сериале «Игра престолов» персонажа по имени Горячий Пирожок (Hot Pie), открыл в Лондоне пекарню под названием You Know Nothing Jon Dough (отсылка к культовой фразе из сериала «Ты ничего не знаешь, Джон Сноу». — Прим. ред.). Об этом сообщает BuzzFeed. Помимо аллюзии к шоу, в названии заведения используется игра слов — dough по-английски означает «тесто».
Примечательно, что в меню пекарни всего один вид выпечки — «хлебные лютоволки» из кукурузного хлеба с апельсиновой цедрой. Персонаж Хоуки в сериале делал практически таких же для своей подруги Арьи Старк. Сам лютоволк является символом дома Старков.
-
Кадр из сериала
Сам Хоуки в интервью Entertainment Weekly признавался, что его не узнают на улицах. Тем не менее, первая партия хлебных лютоволков разошлась мгновенно — фанаты оценили старания актера.
Фото: Deliveroo
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.