Актер, сыгравший Горячего Пирожка в «Игре престолов», открыл пекарню

Британский актер Бен Хоуки, сыгравший в сериале «Игра престолов» персонажа по имени Горячий Пирожок (Hot Pie), открыл в Лондоне пекарню под названием You Know Nothing Jon Dough (отсылка к культовой фразе из сериала «Ты ничего не знаешь, Джон Сноу». — Прим. ред.). Об этом сообщает BuzzFeed. Помимо аллюзии к шоу, в названии заведения используется игра слов — dough по-английски означает «тесто».

Примечательно, что в меню пекарни всего один вид выпечки — «хлебные лютоволки» из кукурузного хлеба с апельсиновой цедрой. Персонаж Хоуки в сериале делал практически таких же для своей подруги Арьи Старк. Сам лютоволк является символом дома Старков. 

  • Кадр из сериала

Сам Хоуки в интервью Entertainment Weekly признавался, что его не узнают на улицах. Тем не менее, первая партия хлебных лютоволков разошлась мгновенно — фанаты оценили старания актера.

Фото: Deliveroo

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