Кирилл Серебренников опубликовал первые кадры со съемок фильма о Викторе Цое

Режиссер Кирилл Серебренников приехал в Петербург, где начались съемки его новой картины «Лето» о лидере группы «Кино» Викторе Цое. Первые кадры со съемочной площадки он выложил на своей странице в Facebook.

Лента расскажет об истории становления рок-иконы: конце 70-х - начале 80-х годов, когда 18-летний Цой записывал свой первый альбом, играл на бас-гитаре в группе «Палата N 6» и пел в электричках. Авторы хотят построить сюжет на малоизестных фактах биографии музыканта.