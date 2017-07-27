Кирилл Серебренников опубликовал первые кадры со съемок фильма о Викторе Цое

Режиссер Кирилл Серебренников приехал в Петербург, где начались съемки его новой картины «Лето» о лидере группы «Кино» Викторе Цое. Первые кадры со съемочной площадки он выложил на своей странице в Facebook. 

Лента расскажет об истории становления рок-иконы: конце 70-х - начале 80-х годов, когда 18-летний Цой записывал свой первый альбом, играл на бас-гитаре в группе «Палата N 6» и пел в электричках. Авторы хотят построить сюжет на малоизестных фактах биографии музыканта.

Известно, что в съемках примут участие актер «Гоголь-центра» Александр Горчилин и номинантка премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Юлия Ауг. В байопике будут звучать не только песни Виктора Цоя, но и музыка западных рок-групп, которая повлияла на формирование русского рока.

Над проектом работает кинокомпания Hype Film. Продюсировать картину будет Илья Стюарт, который работал с Серебренниковым над «Учеником», а также Михаил Финогенов и Мурад Османн («Холодный фронт»). Сценарий написали Михаил и Лили Идовы («Оптимисты»).

Премьера картины запланирована на осень 2018 года.

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