Кирилл Серебренников опубликовал первые кадры со съемок фильма о Викторе Цое
Режиссер Кирилл Серебренников приехал в Петербург, где начались съемки его новой картины «Лето» о лидере группы «Кино» Викторе Цое. Первые кадры со съемочной площадки он выложил на своей странице в Facebook.
Лента расскажет об истории становления рок-иконы: конце 70-х - начале 80-х годов, когда 18-летний Цой записывал свой первый альбом, играл на бас-гитаре в группе «Палата N 6» и пел в электричках. Авторы хотят построить сюжет на малоизестных фактах биографии музыканта.
Известно, что в съемках примут участие актер «Гоголь-центра» Александр Горчилин и номинантка премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Юлия Ауг. В байопике будут звучать не только песни Виктора Цоя, но и музыка западных рок-групп, которая повлияла на формирование русского рока.
Над проектом работает кинокомпания Hype Film. Продюсировать картину будет Илья Стюарт, который работал с Серебренниковым над «Учеником», а также Михаил Финогенов и Мурад Османн («Холодный фронт»). Сценарий написали Михаил и Лили Идовы («Оптимисты»).
Премьера картины запланирована на осень 2018 года.
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