Очевидцы заметили Рэйфа Файнса в центре Петербурга
Британского актера Рэйфа Файнса — лауреата премий BAFTA и «Тони», номинанта на премию «Оскар», снявшегося в фильмах «Список Шиндлера», серии картин о Гарри Поттере, «Залечь на дно в Брюгге», «Английский пациент» и «007: координаты «Скайфолл», заметили в центре Петербурга выходящим из Вагановского училища. Как известно, последние несколько месяцев он занят съемками фильма «Нуриев» о российском балетном танцовщике Рудольфе Нурееве. В свой предыдущий приезд актер был замечен на гала-балу в Государственнном Эрмитаже.
Свою новую работу Рэйф Файнс официально анонсировал на прошлом Культурном форуме в Петербурге. Британец рассказал, что желает снять картину о желании человека преодолеть границы и стать частью мирового искусства.
Картина снимается в двух городах — в Петербурге и в Уфе, где родился Рудольф Нуреев. Ранее СМИ сообщали, что одну из ролей исполнит Чулпан Хаматова.
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