Очевидцы заметили Рэйфа Файнса в центре Петербурга

Свою новую работу Рэйф Файнс официально анонсировал на прошлом Культурном форуме в Петербурге. Британец рассказал, что желает снять картину о желании человека преодолеть границы и стать частью мирового искусства.

Картина снимается в двух городах — в Петербурге и в Уфе, где родился Рудольф Нуреев. Ранее СМИ сообщали, что одну из ролей исполнит Чулпан Хаматова.