Вышел трейлер второго сезона сериала «Очень странные дела»

В сеть выложили трейлер второго сезона сериала «Очень странные дела» (Stranger Things). По сюжету на провинциальный американский город вновь надвигается угроза из потустороннего мира — во втором сезоне зрителей ждут новые приключения Уилла, Майка, Дастина и Лукаса, новые монстры, а также возвращения героини Милли Бобби Браун — Одиннадцатой. Саундтреком к трейлеру стала песня Майкла Джексона Thriller.