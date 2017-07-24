Вышел трейлер второго сезона сериала «Очень странные дела»

В сеть выложили трейлер второго сезона сериала «Очень странные дела» (Stranger Things). По сюжету на провинциальный американский город вновь надвигается угроза из потустороннего мира — во втором сезоне зрителей ждут новые приключения Уилла, Майка, Дастина и Лукаса, новые монстры, а также возвращения героини Милли Бобби Браун — Одиннадцатой. Саундтреком к трейлеру стала песня Майкла Джексона Thriller.

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