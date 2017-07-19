Вышел трейлер фильма «Снеговик» с Фассбендером

«Снеговик» рассказывает о детективе Харри Холе, который расследует загадочные убийства в Осло. Все жертвы были замужними женщинами и имели детей, а рядом с местом преступления всегда оказывался снеговик. Задача Холе — убедить руководство полиции, что все преступления связаны между собой, и найти серийного убийцу. Картина снята по одноименной книге норвежского писателя Ю Несбе, которого литературные критики считают новой Агатой Кристи.

Главные роли в картине исполнили Майкл Фассбендер, Ребекка Фергюсон, Хлоя Севиньи, Шарлотта Генсбур и Джеймс ДʼАрси. Режиссер — Томас Альфредсон.

В российский прокат фильм выйдет 26 октября 2017 года.